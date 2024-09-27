Браму садиби Терещенка у Києві відреставрували: фото

У Києві на вулиці гетьмана Павла Скоропадського відреставрували вхідну групу до садиби Олександра Терещенка.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Комплекс має статус памятки архітектури та містобудування місцевого значення. Останні кілька років від садиби відлущується штукатурка, що погіршує її візуальне сприйняття. Тож, ще в червні цього року на планову реставрацію була зачинена головна брама маєтку. Нині вона і вхідна група відновлені, а реставрації чекає балкон та фасад, що виходить на вулицю Антоновича.

Садибу збудовано у 1898 році у стилі неоренесансу з елементами необароко за проєктом архітектора Петра Бойцова. На сьогодні тут розташовується Національна наукова медична бібліотека України.

Фото: Дмитро Перов