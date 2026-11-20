Українська команда Bursa Studios запускає в Берліні капсульний готель POYNTO — простір для мандрівників, який поєднає компактні приватні капсули, спільні лаунжі, кафе та бар. Готель облаштують у павільйоні 1969 року біля підніжжя Берлінської телевежі. Відкриття планують на травень–червень 2027 року, повідомив БЖ засновник студії Василь Гроголь.

POYNTO — це капсульний готель із доступним форматом проживання та атмосферою бутик-готелю. Капсули матимуть двері, звукоізоляцію та забезпечуватимуть приватність. Водночас основну частину простору відведуть спільним зонам для роботи, відпочинку та спілкування. На першому поверсі облаштують кафе, бар і лаунж, де проводитимуть DJ-вечори, а на другому — закритий клубний простір для гостей готелю.

Ідея POYNTO виникла з особистого досвіду засновника Bursa Studios Василя Гроголя, який познайомився з капсульними готелями під час велосипедної подорожі Японією.

«Я особисто дуже захоплююся Японією. Вперше відкрив для себе капсульні готелі саме там, коли їхав на велосипеді з Токіо до Кіото й ночував дорогою в різних капсульних готелях. Мене вразило, як органічно вони вписуються в місто. Вони займають зовсім невелику площу, але приймають багато людей. Це не хостел і не готель, ти не відчуваєш, що переплачуєш, і це дуже зручно. Цю концепцію я хочу привезти в Європу, трохи адаптувавши японський оригінал», — зазначив у коментарі БЖ Василь Гроголь.

На відміну від традиційних японських капсул, POYNTO матиме двері та забезпечуватиме вищий рівень приватності й звукоізоляції. Концепцію адаптують до потреб європейських мандрівників, які хочуть мати власний простір для відпочинку, не переплачуючи за повноцінний готельний номер.

Інтер’єр POYNTO розробила українська студія Mirzoyan, з якою Гроголь раніше працював над BURSA Bar, концепцією BURSA Lviv та власною квартирою. В оформленні використають бетон, плитку й метал, а дизайн поєднає бруталістичну простоту з футуристичними елементами. Капсули виготовлятимуть в Україні — команда планує залучити до проєкту українських дизайнерів, виробників і підрядників.

POYNTO також задуманий як міжнародна мережа: команда планує відкрити 30 готелів до 2033 року. Берлін стане першою локацією проєкту, який має запропонувати альтернативу дорогому житлу в центрах великих міст і, зокрема, дати нове використання порожнім комерційним приміщенням.