Дивіться, як з київського ЖК демонтували 40 вивісок, які перекривали вікна будинку: фото

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Наталія Габрух
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У Святошинському районі Києва з фасаду житлового комплексу “Грюнвальд” фахівці КП “Київреклама” демонтували 40 незаконних рекламних засобів.

Про це повідомляє управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”.

Вивіски були встановлені з порушенням правил — у формі козирків, що значно виступали від лицевої частини фасаду і перекривали вікна будинку. Також реклама розміщувалася на парканах й поза межами першого поверху будівлі.

“Така діяльність порушує діючі у місті правила розміщення рекламних засобів та вивісок”, — йдеться у повідомленні.

У КП “Київреклама” нагадали, що всі конструкції повинні відповідати чітким вимогам щодо форми та місця розміщення, а на кожний рекламний засіб необхідно отримати документ. Власники бізнесу можуть отримати дозвіл на розміщення вивіски площею до 3 м² у застосунку “Київ Цифровий”.

Фото: управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”

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Опубліковано: 29 вересня 2024
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