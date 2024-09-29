У Львові відкрили новий інформаційно-освітній центр з укриттям: де саме
У Львові в Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, відомому як Шевченківський гай, відкрили новий інформаційно-освітній центр.
Про це повідомляє голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.
У новому інформаційно-освітньому центрі є:
- конференц-зали;
- дитячий освітній простір;
- кафе;
- музейна крамничка;
- адміністративний корпус.
Крім цього, тут збудували укриття, яке одночасно може вмістити понад 200 людей. А саму споруду зробили доступною для маломобільних груп населення.
За словами Максима Козицького, з 2018 року з бюджету Львова скерували на будівництво центру 66 мільйонів гривень.
Фото: Львівська обласна державна адміністрація, Андрій Садовий
Опубліковано: 29 вересня 2024