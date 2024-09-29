У Львові відкрили новий інформаційно-освітній центр з укриттям: де саме

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Наталія Габрух
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У Львові в Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, відомому як Шевченківський гай, відкрили новий інформаційно-освітній центр.

Про це повідомляє голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

У новому інформаційно-освітньому центрі є:

  • конференц-зали;
  • дитячий освітній простір;
  • кафе;
  • музейна крамничка;
  • адміністративний корпус.

Крім цього, тут збудували укриття, яке одночасно може вмістити понад 200 людей. А саму споруду зробили доступною для маломобільних груп населення.

За словами Максима Козицького, з 2018 року з бюджету Львова скерували на будівництво центру 66 мільйонів гривень.

Фото: Львівська обласна державна адміністрація, Андрій Садовий

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Опубліковано: 29 вересня 2024
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