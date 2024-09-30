У Києві облаштували першу "віденську" трамвайну зупинку: де саме

У Києві на вулиці Кирилівській облаштували першу "віденську" трамвайну зупинку. Її вже заасфальтували та вклали тактильну плитку.

Про це повідомили у спільноті "Націонал-Урбанізм".

"Загалом поки все виглядає так, як би й мало виглядати — "зради" немає. Звісно, одна зупинка погоди не зробить, та якщо місту вдасться масштабувати досвід і облаштовувати такі платформи під час майбутніх ремонтів там, де немає змоги облаштувати платформи повноцінні — це буде значний крок уперед", — пояснили у спільноті.

Там також зазначають, що є питання щодо довжини: навіть якщо зараз Подолом не їздять нові вагони довжиною 26 метрів, вони можуть з'явитися там у перспективі, а в подальшому Києву слід закуповувати й довшу техніку, яка вже точну не влізе у таку платформу. За таких умов будувати інфраструктуру "впритул" — сумнівне рішення.

"Сам же ремонт вулиці, як і раніше, похвалити немає за що. Дешева тротуарна плитка, абияк вкладена тактильна, "автобанні" стовпи освітлення — повний столичний комплект", — додали у "Націонал-Урбанізмі".

“Віденські” трамвайні зупинки поширені у багатьох містах Європи. Вони розташовані посеред проїжджої частини та мають підняту посадкову платформу. Завдяки цим платформам пасажирам з інвалідністю та маломобільним людям набагато легше сідати у трамвай. Зазвичай такі зупинки також відокремлені від дороги огорожею, щоб на них не могли заїжджати автомобілі.

Фото: "Націонал-Урбанізм"