В історичній частині Львова планують збудувати нове житло з підземним паркінгом: як воно виглядатиме

В історичній частині Львова планують побудувати багатоквартирний житловий будинок з підземним паркінгом на вул. Сельських, 7а.

Про це пише “Твоє місто”.

Проєкт передбачає знесення наявної споруди. На її місці хочуть звести чотириповерховий будинок на 10 квартир. Раніше йшлося лише про одну земельну ділянку, тепер проєкт охоплює дві суміжні ділянки.

Також планується облаштувати підземний паркінг на 20 паркомісць з укриттям.

У новому будинку зможуть проживати близько 40 осіб, що забезпечить щільність населення на рівні 300 осіб на гектар.

Фото: “Твоє місто”