Вулицю Івана Тургенєва у Дарницькому районі перейменували: яка нова назва

У Дарницькому районі (історична місцевість Бортничі) вулицю Івана Тургенєва перейменували на честь київського хірурга Миколи Волковича.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

На початку 2024 року вулицю Івана Тургенєва вже перейменували в Деснянському районі, а зараз — і в Дарницькому. Рішення про перейменування ухвалили на основі громадського голосування та експертних висновків.

Микола Волкович — відомий український хірург, професор і академік. Він працював у Київському університеті та Олександрівській лікарні, заснував школу хірургів і ортопедів, а також був головою Київського наукового хірургічного товариства.

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