Росіяни пошкодили понад столітній залізничний вокзал в Овручі на Житомирщині

Унаслідок російської атаки на Житомирщину 20 жовтня пошкоджень зазнала історична будівля залізничного вокзалу Овруча, зведена понад 100 років тому. Про це повідомила Житомирська ОВА.

За даними проєкту «Україна Інкогніта», споруда суттєво постраждала.

Фото: «Україна Інкогніта»

Вокзал звели орієнтовно у 1915–1916 роках, під час Першої світової війни. Його будівництво було пов'язане з розвитком стратегічної залізниці, призначеної для постачання армії на Західному фронті. Саму станцію Овруч відкрили 1916 року.

Вокзал звели в стилі «цегляного модерну», для якого характерне використання відкритої цегляної кладки та декоративних елементів із цегли замість штукатурного оздоблення. Будівля перебуває під державною охороною як пам'ятка архітектури.

Фото: Алоким / Wikimedia Commons

За понад століття вокзал пережив Першу та Другу світові війни. До нинішньої атаки він зберігав характерні риси своєї історичної архітектури.

Під час російських ударів по Житомирщині також постраждали залізничні колії в Олевській громаді та будівельний супермаркет у Житомирській громаді.