У Польщі тисячі людей вийшли на протести через затягування реформи закону про аборти

У Варшаві та понад 20 інших містах Польщі тисячі людей вийшли на акції протесту з вимогою захистити репродуктивні права жінок. Демонстрації відбулися в шосту річницю рішення Конституційного трибуналу, яке запровадило майже повну заборону на переривання вагітності в країні, пише Euronews.

Протести проходили під гаслом «Червона картка для заборони абортів». Учасники акцій тримали в руках червоні картки та плакати з написами «Заборона абортів вбиває жінок», «Пекло жінок триває» тощо. Мітингувальники звинувачують ліберальний уряд прем’єр-міністра Дональда Туска у невиконанні обіцянок щодо пом’якшення законодавства.

Протести спалахнули невдовзі після того, як польський Сейм підтримав два законопроєкти про пом’якшення обмежень. Перший пропонує скасувати кримінальну відповідальність за допомогу в проведенні аборту (зараз за це загрожує до трьох років в’язниці). Другий — дозволяє переривати вагітність у разі тяжких патологій плода.

Утім, обидва документи, найімовірніше, заблокує президент Кароль Навроцький. Активісти вважають дії влади лише «символічним жестом» і спробою здобути голоси виборців перед парламентськими виборами.

Окрім повної декриміналізації, протестувальники вимагають легалізувати аборти на терміні до 12 тижнів, забезпечити вільний доступ до засобів екстреної контрацепції, а також заборонити радикальним організаціям проводити пікети під лікарнями та клініками.

Загалом акції охопили 26 польських міст. Організатори вже анонсували наступну хвилю протестів на неділю.

З 1993 року аборти в Польщі були дозволені лише у випадках тяжких патологій плода, загрози життю чи здоров’ю матері, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування чи інцесту. Після суперечливої ухвали Конституційного трибуналу 2020 року норму про патології плода скасували, що зробило польське законодавство одним із найсуворіших у Євросоюзі.