Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

У Польщі тисячі людей вийшли на протести через затягування реформи закону про аборти

Артем Черничко 23 жовтня 2026
219

У Варшаві та понад 20 інших містах Польщі тисячі людей вийшли на акції протесту з вимогою захистити репродуктивні права жінок. Демонстрації відбулися в шосту річницю рішення Конституційного трибуналу, яке запровадило майже повну заборону на переривання вагітності в країні, пише Euronews.

Протести проходили під гаслом «Червона картка для заборони абортів». Учасники акцій тримали в руках червоні картки та плакати з написами «Заборона абортів вбиває жінок», «Пекло жінок триває» тощо. Мітингувальники звинувачують ліберальний уряд прем’єр-міністра Дональда Туска у невиконанні обіцянок щодо пом’якшення законодавства.

Протести спалахнули невдовзі після того, як польський Сейм підтримав два законопроєкти про пом’якшення обмежень. Перший пропонує скасувати кримінальну відповідальність за допомогу в проведенні аборту (зараз за це загрожує до трьох років в’язниці). Другий — дозволяє переривати вагітність у разі тяжких патологій плода.

Утім, обидва документи, найімовірніше, заблокує президент Кароль Навроцький. Активісти вважають дії влади лише «символічним жестом» і спробою здобути голоси виборців перед парламентськими виборами.

Окрім повної декриміналізації, протестувальники вимагають легалізувати аборти на терміні до 12 тижнів, забезпечити вільний доступ до засобів екстреної контрацепції, а також заборонити радикальним організаціям проводити пікети під лікарнями та клініками.

Загалом акції охопили 26 польських міст. Організатори вже анонсували наступну хвилю протестів на неділю.

З 1993 року аборти в Польщі були дозволені лише у випадках тяжких патологій плода, загрози життю чи здоров’ю матері, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування чи інцесту. Після суперечливої ухвали Конституційного трибуналу 2020 року норму про патології плода скасували, що зробило польське законодавство одним із найсуворіших у Євросоюзі.

Мітки
Новини
Читайте також
У заповіднику «Тустань» облаштували безбар’єрну доріжку до підніжжя скель Росіяни пошкодили понад столітній залізничний вокзал в Овручі на Житомирщині Помер японський письменник Рю Муракамі Фінські компанії ICEYE та Nokia допоможуть Україні розвивати власний супутниковий зв'язок
Як я купив квиток на весілля незнайомців 23 жовтня 2026 «Надія» — нон-стоп-фільм із РДУГ-екшеном 22 жовтня 2026 Війна в мініатюрі: зруйнований Нікополь у діорамах Єсенії Сердюк 22 жовтня 2026 Майже як Сайлент-Гілл: 7 міст, де ніхто не живе 20 жовтня 2026 Київські замальовки. Випуск 59 18 жовтня 2026 Хто, як не Кличко? Ось кого можна обрати в мери Києва 16 жовтня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку