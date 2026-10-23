Помер японський письменник Рю Муракамі

У віці 74 років пішов із життя японський письменник і режисер Рю Муракамі, чиї провокативні твори про секс, насильство та молодіжну культуру здобули світове визнання. Про це повідомило видавництво Gentosha, передає The Japan Times.

«Ми глибоко й невимовно засмучені передчасною смертю Рю Муракамі, який протягом усієї кар’єри безперервно випускав гострі твори, орієнтовані на молоду аудиторію. Молимося за спокій Муракамі, який мчав життям як флагман епохи», — йдеться в заяві видавництва.

Муракамі здобув визнання завдяки дебютному роману «Усі відтінки блакитного» (1976), який описував життя молоді, зануреної у світ наркотиків і сексу. За цю працю він отримав одну з найпрестижніших літературних нагород Японії — премію Акутаґави.

Серед інших його відомих книжок — роман «Діти з камери схову» (1980) про дітей, покинутих у шафках для багажу, а також «Місо-суп» (1997), який занурює читача у квартал червоних ліхтарів у Токіо.

Крім літературної творчості, Муракамі протягом багатьох років займався кінорежисурою, знімаючи стрічки за власними творами. Його першим фільмом стала адаптація «Усіх відтінків блакитного», яка вийшла на екрани 1979 року.

У 2005 році за роман «Вперед з півострова!» Рю Муракамі відзначили премією Номи, лауреати якої фактично визнаються класиками сучасної японської літератури. Також велику популярність здобули його романи «69», «Екстаз», «Меланхолія» й «Танатос» — останні три утворили трилогію «Монологи про насолоду, апатію та смерть».