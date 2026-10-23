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У заповіднику «Тустань» облаштували безбар’єрну доріжку до підніжжя скель

Артем Черничко 23 жовтня 2026
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У заповіднику «Тустань» на Львівщині відремонтували ділянку експозиційної доріжки, що прямує лісовою дорогою до підніжжя скель. Оновлений фрагмент має рівне та тверде покриття, яким зручно пересуватися людям на кріслах колісних. Про це повідомили в обласній раді.

У закладі наголошують, що потреба у створенні безбар’єрних маршрутів стрімко зростає. Щороку комплекс відвідують люди з порушеннями мобільності, батьки з малими дітьми та містяни старшого віку. Окрім того, серед гостей дедалі більше ветеранів і цивільних, які втратили мобільність унаслідок війни.

«Творення безбар’єрних маршрутів для нас — не формальність, а реальна потреба. Водночас підходимо зважено до втручань у ландшафт, розуміючи цінність автентичного простору Тустані», — зазначають у заповіднику.

Ремонт цієї ділянки став першим кроком до створення суцільного безбар’єрного маршруту, який дасть змогу більшій кількості відвідувачів ознайомитися з пам’яткою біля підніжжя скель.

«Тустань» — це давньоруський наскельний оборонний комплекс і митниця XII—XVI століть, залишки якої розташовані у Сколівських Бескидах біля села Урич за 100 км від Львова. Окрім самих скель-пісковиків, на території заповідника діє музей історії фортеці та культурний центр «Хата у Глубокім». Щороку тут відбувався фестиваль середньовічної культури «Ту Стань!».

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