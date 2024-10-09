Дивіться, як оновили лаунж на Центральному залізничному вокзалі: фото

631
Наталія Габрух
share share

На Центральному залізничному вокзалі Києва оновили лаунж.


Про це пише The Village Україна.

Локацію оновила креативна агенція Havas Engage.

Наразі тут облаштували шафи для валіз і зарядні станції, паперові стакани замінили на скляні, а мінібібліотеку доповнили новими книгами. Також оновили шахові столики.

Для відвідувачів доступна експозиція мистецьких робіт від артцентру “Я Галерея” під кураторством Павла Гудімова й AR-фотодзеркало.

Організатори зазначають, що зона повністю пристосована для потреб людей з інвалідністю й родин із дітьми. Там є пандуси й відповідна вбиральня. А ще лаунж має окремий вхід із Вокзальної площі зі східної сторони (ліворуч від центрального входу до вокзалу).

Фото: The Village Україна

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 09 жовтня 2024
share share
У центрі Києва відкрили мініскульптуру київської перепічки: фото У центрі Києва відкрили мініскульптуру київської перепічки: фото На Львівщині створять інститут, який займатиметься реставрацією пам’яток культури На Львівщині створять інститут, який займатиметься реставрацією пам’яток культури В Ірпені створять військовий сектор кладовища за зразками світових меморіалів: деталі В Ірпені створять військовий сектор кладовища за зразками світових меморіалів: деталі Вулицю Івана Тургенєва у Дарницькому районі перейменували: яка нова назва Вулицю Івана Тургенєва у Дарницькому районі перейменували: яка нова назва
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.