Дивіться, як оновили лаунж на Центральному залізничному вокзалі: фото

На Центральному залізничному вокзалі Києва оновили лаунж.



Про це пише The Village Україна.

Локацію оновила креативна агенція Havas Engage.

Наразі тут облаштували шафи для валіз і зарядні станції, паперові стакани замінили на скляні, а мінібібліотеку доповнили новими книгами. Також оновили шахові столики.

Для відвідувачів доступна експозиція мистецьких робіт від артцентру “Я Галерея” під кураторством Павла Гудімова й AR-фотодзеркало.

Організатори зазначають, що зона повністю пристосована для потреб людей з інвалідністю й родин із дітьми. Там є пандуси й відповідна вбиральня. А ще лаунж має окремий вхід із Вокзальної площі зі східної сторони (ліворуч від центрального входу до вокзалу).

Фото: The Village Україна