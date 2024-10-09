Дивіться, як оновили лаунж на Центральному залізничному вокзалі: фото
На Центральному залізничному вокзалі Києва оновили лаунж.
Про це пише The Village Україна.
Локацію оновила креативна агенція Havas Engage.
Наразі тут облаштували шафи для валіз і зарядні станції, паперові стакани замінили на скляні, а мінібібліотеку доповнили новими книгами. Також оновили шахові столики.
Для відвідувачів доступна експозиція мистецьких робіт від артцентру “Я Галерея” під кураторством Павла Гудімова й AR-фотодзеркало.
Організатори зазначають, що зона повністю пристосована для потреб людей з інвалідністю й родин із дітьми. Там є пандуси й відповідна вбиральня. А ще лаунж має окремий вхід із Вокзальної площі зі східної сторони (ліворуч від центрального входу до вокзалу).
Фото: The Village Україна
Опубліковано: 09 жовтня 2024
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