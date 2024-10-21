У Маріїнському парку висадили клени в пам’ять про загиблих воїнів-музикантів
У Маріїнському парку в Києві висадили клени в пам'ять про воїнів-музикантів, які загинули під час повномасштабної війни.
Про це повідомили в Національному будинку музики.
Акцію провели незалежна музична формація Open Opera Ukraine, Національна філармонія України, Національний ансамбль солістів “Київська камерата”, Національний будинок музики.
“Клени, які тепер ростимуть у центрі Києва, стали символом шани і вдячності тим, хто віддав своє життя за Україну”, — йдеться у дописі.
Фото: Національний будинок музики
Опубліковано: 21 жовтня 2024
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