У Маріїнському парку висадили клени в пам’ять про загиблих воїнів-музикантів

У Маріїнському парку в Києві висадили клени в пам'ять про воїнів-музикантів, які загинули під час повномасштабної війни.

Про це повідомили в Національному будинку музики.

Акцію провели незалежна музична формація Open Opera Ukraine, Національна філармонія України, Національний ансамбль солістів “Київська камерата”, Національний будинок музики.

“Клени, які тепер ростимуть у центрі Києва, стали символом шани і вдячності тим, хто віддав своє життя за Україну”, — йдеться у дописі.

Фото: Національний будинок музики