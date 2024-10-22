У Харкові обрали переможців конкурсу на відбудову Північної Салтівки: візуалізації

У Харкові обрали переможців міжнародного архітектурного конкурсу, за проєктами яких планують відбудовувати район Північної Салтівки.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Загалом у конкурсі взяли участь 258 учасників з різних країн. Переможцями стали три архітектурні проєкти з Великої Британії, Китаю і Туреччини, повідомили у міській раді.

Перше місце посів британський проєкт під назвою “Зцілення Харкова: від руїн до відродження”. Основна його концепція полягає у зміцненні будівель за допомогою перероблених матеріалів, покращенні теплоізоляції, а також створенні зимових садів і терас для розширення житлового простору.

Друге місце здобув китайський проєкт “Квітучість назустріч сонцю”, який пропонує розширення житлових приміщень за рахунок нових фасадів та озеленення балконів.

Третє місце зайняв турецький проєкт Modus Vita. Він передбачає використання модульної системи підземних укриттів із високоміцних бетонних панелей.

Окрім того, шість архітектурних концепцій були відзначені окремо за свої інноваційні ідеї, які будуть інтегровані в подальші проєкти відновлення міста. Ігор Терехов зазначив, що всі ідеї скомбінують, щоб створити гармонійний простір для харків'ян.

Проєкти відбудови планують почати реалізовувати вже наступного року, зараз тривають підготовчі роботи для забезпечення фінансування.

Фото: Ігор Терехов