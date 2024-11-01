На дахах двох шкіл на Київщині встановили гібридні сонячні електростанції
На дахах двох шкіл на Київщині встановили гібридні сонячні електростанції. Їх облаштували завдяки ініціативі БФ Energy Act for Ukraine.
Про це повідомили у пресслужбі БФ, пише “ШоТам?”.
Станції з’явилися на дахах Лютізького ліцею та ліцею №1 у Гостомелі, які постраждали внаслідок російської агресії на початку 2022 року.
Системи накопичення енергії сприятимуть скороченню витрат на електроенергію та зменшенню викидів CO₂, водночас забезпечуючи безперервну роботу шкіл під час можливих відключень.
Лютізький ліцей тепер обладнаний 114 панелями загальною потужністю 51,3 кВт і акумулятором на 41,6 кВт-год, а у ліцеї №1 Гостомеля встановлено 54 панелі потужністю 24,3 кВт з аналогічною системою зберігання енергії. Завдяки цим установкам Гостомельський ліцей заощаджуватиме близько 3000 євро щорічно, а Лютізький — понад 4700 євро, скорочуючи викиди CO₂ на 382 та 524 тонни відповідно.
Проєкт став можливим завдяки підтримці Stabilisation Platform, GIZ Renewables for Resilient Ukraine (R2U) та компанії Octopus Energy.
Фото: БФ Energy Act for Ukraine