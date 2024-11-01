На дахах двох шкіл на Київщині встановили гібридні сонячні електростанції. Їх облаштували завдяки ініціативі БФ Energy Act for Ukraine.

Про це повідомили у пресслужбі БФ, пише “ШоТам?”.

Станції з’явилися на дахах Лютізького ліцею та ліцею №1 у Гостомелі, які постраждали внаслідок російської агресії на початку 2022 року.

Системи накопичення енергії сприятимуть скороченню витрат на електроенергію та зменшенню викидів CO₂, водночас забезпечуючи безперервну роботу шкіл під час можливих відключень.

Лютізький ліцей тепер обладнаний 114 панелями загальною потужністю 51,3 кВт і акумулятором на 41,6 кВт-год, а у ліцеї №1 Гостомеля встановлено 54 панелі потужністю 24,3 кВт з аналогічною системою зберігання енергії. Завдяки цим установкам Гостомельський ліцей заощаджуватиме близько 3000 євро щорічно, а Лютізький — понад 4700 євро, скорочуючи викиди CO₂ на 382 та 524 тонни відповідно.

Проєкт став можливим завдяки підтримці Stabilisation Platform, GIZ Renewables for Resilient Ukraine (R2U) та компанії Octopus Energy.

Фото: БФ Energy Act for Ukraine