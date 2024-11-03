У Києві побудують сучасний спортивний комплекс на місці стадіону “Локомотив”: що там буде

Київський стадіон “Локомотив”, який постраждав від ракетного обстрілу у січні цього року, перетворять на багатофункціональний сучасний спортивний комплекс.

Про це повідомив президент футбольного клубу “Локомотив” Олександр Єгоров, пише Big Kyiv.

Новий спортивний комплекс буде включати в себе:

Скеледром: Завдяки співпраці з компанією The Wall, на території комплексу з’явиться сучасний скеледром для любителів скелелазіння різного рівня підготовки.

Завдяки співпраці з компанією The Wall, на території комплексу з’явиться сучасний скеледром для любителів скелелазіння різного рівня підготовки. Школу фехтування: Разом з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан планується відкрити школу фехтування.

Разом з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан планується відкрити школу фехтування. Легкоатлетичний сектор: За підтримки відомих українських легкоатлеток Олени Говорової та Ольги Саладухи буде обладнано сучасний легкоатлетичний сектор.

Також на території комплексу планують створити футбольне поле, баскетбольні майданчики та інші спортивні споруди.

Фото: Вікіпедія