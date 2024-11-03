У Києві побудують сучасний спортивний комплекс на місці стадіону “Локомотив”: що там буде
Київський стадіон “Локомотив”, який постраждав від ракетного обстрілу у січні цього року, перетворять на багатофункціональний сучасний спортивний комплекс.
Про це повідомив президент футбольного клубу “Локомотив” Олександр Єгоров, пише Big Kyiv.
Новий спортивний комплекс буде включати в себе:
- Скеледром: Завдяки співпраці з компанією The Wall, на території комплексу з’явиться сучасний скеледром для любителів скелелазіння різного рівня підготовки.
- Школу фехтування: Разом з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан планується відкрити школу фехтування.
- Легкоатлетичний сектор: За підтримки відомих українських легкоатлеток Олени Говорової та Ольги Саладухи буде обладнано сучасний легкоатлетичний сектор.
Також на території комплексу планують створити футбольне поле, баскетбольні майданчики та інші спортивні споруди.
Фото: Вікіпедія
Опубліковано: 03 листопада 2024
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