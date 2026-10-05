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Новий фільм Тома Круза «Діґґер» показав найгірший старт за останні 19 років кар'єри актора — студія може втратити $150 мільйонів

Іван Назаренко 05 жовтня 2026
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Новий фільм Тома Круза «Діґґер» провалився в американському прокаті. Стрічка стартувала лише з $8 мільйонами у США та $20 мільйонами у світі — це найгірший дебют актора за останні 19 років. Фільм також отримав оцінку C+ від глядачів за CinemaScore, пише Deadline.

Бюджет виробництва «Діґґера» досяг $160 мільйонів, а світова рекламна кампанія могла коштувати ще близько $100 мільйонів. Кілька джерел Deadline оцінюють потенційні збитки студії приблизно у $150 мільйонів. Навіть якщо стрічка збере $50 мільйонів у світовому прокаті, вона залишиться одним із наймасштабніших фінансових провалів року.

«Діґґер» стартував приблизно на рівні інших дорогих осінніх провалів останніх років. «Незламний» з Двейном Джонсоном у 2025 році зібрав $21,1 мільйона у світі при бюджеті $50 мільйонів, а «Амстердам» із Марго Роббі, Крістіаном Бейлом і Джоном Девідом Вашингтоном у 2022 році — $31,2 мільйона при бюджеті $80 мільйонів.

«Діґґер» зняв мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту. За сюжетом нафтовий магнат запускає проєкт із танення арктичних льодів, який обертається глобальною екологічною катастрофою. Круз грає літнього техаського нафтовика, що намагається впоратися з наслідками власного рішення.

Проєкт спочатку розробляли для Netflix, а одну з головних ролей розглядав Леонардо Ді Капріо. Після виходу «Не дивіться вгору» Іньярріту переніс проєкт до студії Legendary, де його почали розробляти спеціально під Круза.

У 2024 році Круз уклав із Warner Bros. угоду на оригінальні фільми та франшизи, і «Діґґер» став першим проєктом у межах цієї співпраці. Спочатку виробничий бюджет оцінювали у $125 мільйонів, але через тривалий графік зйомок він зріс до приблизно $160 мільйонів.

Однією з причин невдалого старту Deadline називає маркетинг: частина глядачів не зрозуміла з трейлерів, про що саме фільм. Водночас критики позитивно оцінювали сам задум та роботу Іньярріту, а режисер називав стрічку «любовним листом молодому поколінню».

Попри провал, джерела Deadline зазначають, що нові фільми Круза все одно підвищують інтерес до його попередніх робіт на стримінгах, телебаченні та в домашньому прокаті. За оцінкою видання, загальні світові збори його 53 фільмів перевищують $14 мільярдів.

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