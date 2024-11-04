У Києві створять артобʼєкт “Ключ Києва”: містян просять долучитися

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Наталія Габрух
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Організатори мистецького проєкту “12” пропонують киянам здати свої старі ключі, щоб зробити їх частиною артоб’єкту “Ключ Києва”.

Про це повідомляють у соцмережах проєкту “12”.

Зі слів організаторів, артоб’єкт матиме висоту 2 метри і складатиметься з тисяч ключів містян. Основу для інсталяції вже зварили і почали вплітати ключі. До 12 листопада артоб’єкт буде готовим.

“В нас вже є тисячі ключів киян, вони їх збирали з 60-тих років минулого сторіччя. На початку 2000-их на Золотих Воротах ключі збирав архітектор Микола Кислий. Але влада не дала йому зробити Ключ”, — пояснює художниця й учасниця команди Аннабела Моріна.

За її словами, що саме відкриє “Ключ Києва” в першу чергу і хто стане першим Ключником, організатори розкажуть окремо.

Ключі збиратимуть до 11 листопада 2024 року біля музею “Золоті Ворота”.

Фото: проєкт “12”, Аннабела Моріна

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Опубліковано: 04 листопада 2024
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