Заклад на Хрещатику намагався звести незаконну прибудову на тротуарі: її демонтували

Незаконний фундамент прибудови, яку почав будувати заклад на Хрещатику, демонтували фахівці КП "Київблагоустрій".

Про це повідомили у Департаменті територіального контролю міста Києва.

Відомо, що один із заклад на Хрещатику нещодавно розпочав будівельні роботи без відповідної дозвільної документації, внаслідок чого частина і так вузького тротуару стала недоступною, що створило значні незручності для пішоходів.

Інспектори з благоустрою попереджали порушників, шляхом виписування приписів, складання адміністративних протоколів та неодноразово викликали поліцію. Однак, попри усі вимоги, роботи продовжувалися, обмежуючи прохід для пішоходів. Після чого "Київблагоустрій" прийняв рішення демонтувати усі будівельні матеріали.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва