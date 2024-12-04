KFC відкрив новий заклад на Дніпровській набережній

На Дніпровській набережній у Києві відкрився новий заклад KFC.

Про це повідомили на сторінці KFC у соцмережах.

Новий KFC має площу 345 м², інтер’єр приміщення оформили в традиційному для мережі стилі. На стінах можна побачити українські візерунки та мапу. Крім цього, встановили новорічну ялинку та святкові прикраси.

До 22 грудня 2024 року для усіх відвідувачів діє акція. При замовленні від 50 грн можна отримати подарунок — середню картоплю фрі, два стріпси HS/OR або каву 0,2.

Також з нового KFC можна замовити доставку через Glovo чи Bolt.

Ціни: українські байтси — 165 грн, меню з нагетсами — 220 грн, кентукі бургер меню — 215 грн, чікен салат — 149 грн

Адреса: Дніпровська набережна, 17а

Режим роботи: щодня з 8:00 до 22:30