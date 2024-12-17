Новий наземний перехід облаштували у Соломʼянському районі

На перехресті вулиць Олекси Тихого та Вадима Гетьмана з’явився новий наземний пішохідний перехід.

Про це повідомляє ГО “Пасажири Києва”.

“Можна перейти через вулицю Вадима Гетьмана без будь-яких перешкод для пішоходів. Тепер батькам з дитячим візком чи людям з інвалідністю не треба спускатися по сходах до підземного переходу”, – йдеться у повідомленні.

З усіх сторін перехрестя є кнопки виклику зеленого сигналу. Однак навіть без їх натиснення зелений колір для пішоходів вмикається автоматично.

Для велосипедистів також встановлено велосипедні світлофори в напрямку вулиці Олекси Тихого, але поки що вони не працюють, адже поряд немає велосипедної інфраструктури.

Фото: ГО “Пасажири Києва”