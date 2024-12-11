Біля реабілітаційного центру на Оболоні облаштували підвищений пішохідний перехід

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Ірина Маймур
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Підвищений наземний перехід облаштували на Оболоні біля Центру комплексної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю.

Про це повідомив Центр організації дорожнього руху.

Перехід облаштували на одному рівні з тротуаром, що полегшує пересування маломобільних груп населення, зокрема людей у кріслах колісних та батьків із дитячими візочками.

Водночас підвищена конструкція сприяє безпеці дорожнього руху, змушуючи водіїв знижувати швидкість перед під’їздом.

Фото: Центр організації дорожнього руху

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Опубліковано: 11 грудня 2024
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