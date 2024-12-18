На Солом’янці повністю відновили 25-поверхівку, в яку минулого року влучила російська ракета

У Києві завершили роботи з відновлення 25-поверхівки по вул. Митрополита Липківського у Солом’янському районі, в яку влітку минулого року влучила російська ракета.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, відновлення будинку стартувало у листопаді минулого року.

“За кошти резервного фонду бюджету Києва, зокрема, відновили залізобетонні монолітні конструкції каркасу будівлі, внутрішні та зовнішні стіни, перегородки. Зробили оздоблення фасаду, встановили віконні та дверні блоки, замінили 3 ліфти. Загалом відремонтували 35 квартир”, — написав Віталій Кличко.

Також фахівці виконали роботи з влаштування покрівлі, відновили системи димовидалення та вентиляції, електричні та сантехнічні мережі.

Віталій Кличко нагадав, що за майже 3 роки внаслідок атак росіян, у Києві пошкоджені майже 2 000 об’єктів, із них — 1310 багатоквартирних будинків. За кошти міста повністю відбудували 22 з 36 найбільш пошкоджених житлових будинків.

Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 червня 2023 року російська ракета суттєво пошкодила 25-поверхову будівлю по вул. Митрополита Липківського. Були зруйновані 10 верхніх поверхів. Окрім того, тоді п’ятеро мешканців будинку загинули, ще 10 постраждали.

Фото: Віталій Кличко