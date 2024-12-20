Ракетна атака на Київ: пошкоджені офіси та тепломагістраль – сотні будинків залишилися без опалення

Зранку 20 грудня росія вдарила балістикою по Києву, внаслідок чого було пошкоджено офісні будівлі та тепломагістраль. Є постраждалі та загиблий.

Про це повідомили в КОВА.

У Голосіївському районі пошкоджено БЦ "Торонто", дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією. Також загорілося 5 автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з послідуючим загоранням на покрівлі, відбулася руйнація на п’ятнадцятому поверсі. Попередньо постраждало 2 особи, яких було госпіталізовано.

Ще у Голосіївському районі пошкодженно тепломагістраль, внаслідок чого без тепла залишилось 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

У Солом’янському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі, яку ліквідували. Також уламки впали у Дніпровському районі, але без негативних наслідків. У Печерському районі через падіння уламків загорілися гаражі.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, наразі відомо про 9 постраждалих внаслідок ворожої атаки, чотирьох з них госпіталізували.

Також виявили тіло одного загиблого.

Фото: КОВА, ДСНС Києва,