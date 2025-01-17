В урочищі Горбачиха замість заказника хочуть збудувати офіс із паркінгом: подробиці

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Ірина Маймур
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Господарський суд міста Києва почав розгляд справи щодо захисту урочища Горбачиха в Дніпровському районі.

Позов проти Київради та забудовників подав Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ). Перше засідання заплановано на 10 лютого 2025 року. Гроші на судовий збір зібрала громада Києва.

Урочище Горбачиха площею 30 га було зарезервоване для створення заказника ще в 1994 році. Однак пізніше цю територію передали в оренду компанії "Будівельний міжгалузевий альянс" для будівництва торговельно-офісного центру з паркінгом.

У КЕКЦ вважають це рішення незаконним, так само як і продовження оренди, яке у 2018 році, на думку організації, підписав мер Києва Віталій Кличко. Вони припускають, що ці дії могли бути пов’язані з інтересами забудовника Ігоря Ніконова.

КЕКЦ звернувся до суду з вимогою:

  1. Визнати незаконним і скасувати рішення Київради про передачу ділянки під забудову.
  2. Розірвати договір оренди землі, підписаний у 2008 році та продовжений у 2018 році.
  3. Скасувати державну реєстрацію права оренди в реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Фото: КЕКЦ

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Опубліковано: 17 січня 2025
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