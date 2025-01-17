ТРЦ "Дивосвіт" на Оболоні вчетверте виставили на продаж

"Укрексімбанк" вчетверте намагається продати торговельно-розважальний центр "Дивосвіт" в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє ДП СЕТАМ.

Аукціон пройде 3 лютого через систему відкритих електронних торгів СЕТАМ.

Це вже четверта спроба знайти нового власника будівлі.

Початкова ціна ТРЦ — 202 887 094 грн. Лот включає адміністративні, торгові, допоміжні приміщення, а також простори для громадського харчування і фітнес-центру.

Торговельно-розважальний центр відкрили у 2006 році, але офіційно ввели в експлуатацію лише у 2013 році. Оригінальною деталлю ТРЦ є чотири декоративні верблюди.

Попередній власник центру заборгував "Укрексімбанку" близько 200 млн грн, після чого об’єкт було вилучено банком.

Уперше ТРЦ виставили на аукціон у 2020 році за 166 млн грн, але покупців не знайшлося. Повторні торги у 2022 році також завершились безрезультатно.

Фото: CETAM