Схили київського фунікулера можуть забудувати: там хочуть звести офісний центр і житло

На схилах поблизу першої нижньої станції київського фунікулера планують звести офісний центр і житлові будівлі.

Про це повідомляє пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Йдеться про дві ділянки за адресою вул. Боричів узвіз, 4А у Подільському районі. Рішення про їхню передачу ТОВ “Скіф-2004” розглядатимуть на комісії з питань культурної спадщини КМДА 22 січня.

Будівництво планують розпочати на розі вул. Боричів Тік та Боричів Узвіз. Саме тут до 1928 року і була нижня станція київського підйомника, яка надалі під час реконструкції “спустили” до вул. Сагайдачного та Володимирського узвозу.

Майбутнє будівництво також передбачає знесення історичної будівлі – садиби Марії Буйницької, збудованої у 1882 році.

Обидві ділянки розташовані в межах центрального історичного ареалу м. Києва на території історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ”, памʼятки історії та ландшафту “Історичний ландшафт київських гір та долини р. Дніпро”. Тут заборонено будь-яке нове будівництво.

“На минулому засіданні Київська міська рада не змогла проголосувати за додатковий захист 100-річних будівель. Тепер ось такі історичні будівлі депутати віддають під знос, що відкриває можливості до спорудження тут нових висоток", — коментує Дмитро Перов.

Фото: Дмитро Перов