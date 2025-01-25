У Києві у 2024 році зафіксували найбільшу кількість ДТП з постраждалими за останні п’ять років
У Києві кількість ДТП з постраждалими у 2024 році сягнула максимуму з 2019 року.
Про це повідомляють у спільноті “Пасажири Києва”.
За даними статистики Патрульної поліції, у 2024 році кількість постраждалих становить 2167. У 2023 році сталося 1894 ДТП з постраждалими, у 2021 — 2124, а у 2020 — 2077. Кількість загиблих у ДТП (включно з пішоходами) збільшилася, якщо порівняти з минулим роком, але нижча, ніж у попередні роки.
Порівняно з минулим роком зменшилась кількість ДТП з постраждалими, що скоєнi з вини водіїв автобусів, а також кількість травмованих.
“Однак загальний тренд все ще на зростання кількості таких ДТП і травмованих у них”, — зазначають у спільноті “Пасажири Києва”.
Водночас 88% ДТП сталися з вини водія, які у більшості випадків порушували швидкісний режим чи правила проїзду перехресть. Через водіння у нетверезому стані сталося майже 4% аварій.
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