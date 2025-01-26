Біля Софії Київської хотіли провести реконструкцію будівлі і звести додатковий поверх: суд заборонив роботи

Верховний Суд ухвалив рішення, яке відмовляє компанії “Л-Капітал” у праві провести реконструкцію нежитлової будівлі, що розташована поблизу Софії Київської.

Про це повідомили в Мінкульті.

Компанія “Л-Капітал” вимагала погодити проєктну документацію на реставрацію та реконструкцію готелю “Прага” на вулиці Володимирській, 36. Там хотіли звести додатковий поверх. Проте будівля розташована в 400 метрах від Софії Київської в історичному центрі міста.

У 2020 році Окружний адміністративний суд Києва дозволив компанії “Л-Капітал” провести реконструкцію будівлі поблизу Софії Київської. Однак, вищі судові інстанції (Шостий апеляційний та Верховний суди) скасували це рішення.

“За висновками експертів, такий проєкт міг завдати непоправної шкоди візуальному сприйняттю об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — Софійського собору та прилеглих монастирських споруд. Також була загроза порушення гармонійного історичного вигляду вулиці Золотоворітської”, — йдеться у повідомленні.

Верховний Суд також зазначив, що так званий принцип “мовчазної згоди”, на який посилався забудовник, не можна використовувати у випадках, що стосуються культурної спадщини.

“Такі роботи мають відповідати вимогам міжнародного та національного законодавства у сфері охорони культурної спадщини. ПрАТ “Л-Капітал” не дотрималося цих норм, а МКІП діяло в межах закону, відмовляючи у погодженні”, — додають у Мінкульті.

Фото: Kyivmaps