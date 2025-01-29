У Львові збудували перший соціальний будинок для пацієнтів центру UNBROKEN

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Наталія Габрух
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У Львові презентували перший соціальний будинок для ВПО, які будуть проходити реабілітацію у центрі UNBROKEN.

Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

Будинок, розрахований на 24 квартири і є частиною житлового комплексу, що складатиметься з восьми повністю інклюзивних будівель.

Квартири, які передаватимуть мешканцям, будуть із готовим ремонтом, меблями та необхідною технікою. Люди зможуть жити у будинках до року.

“Під час проживання пацієнти будуть під наглядом лікарів і вся необхідна допомога, в тому числі ургентна, буде надаватися оперативно”, — йдеться у повідомленні.

Європейська комісія виділила 19,5 мільйонів євро грантових коштів для реалізації проєкту, а з бюджету Львова фінансували облаштування укриття та подальше утримання будинку.

Фото: Львівська обласна військова адміністрація

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Опубліковано: 29 січня 2025
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