У Львові збудували перший соціальний будинок для пацієнтів центру UNBROKEN
У Львові презентували перший соціальний будинок для ВПО, які будуть проходити реабілітацію у центрі UNBROKEN.
Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.
Будинок, розрахований на 24 квартири і є частиною житлового комплексу, що складатиметься з восьми повністю інклюзивних будівель.
Квартири, які передаватимуть мешканцям, будуть із готовим ремонтом, меблями та необхідною технікою. Люди зможуть жити у будинках до року.
“Під час проживання пацієнти будуть під наглядом лікарів і вся необхідна допомога, в тому числі ургентна, буде надаватися оперативно”, — йдеться у повідомленні.
Європейська комісія виділила 19,5 мільйонів євро грантових коштів для реалізації проєкту, а з бюджету Львова фінансували облаштування укриття та подальше утримання будинку.
Фото: Львівська обласна військова адміністрація