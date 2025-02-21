На Хрещатику закрився останній кіоск з друкованою пресою

Біля метро "Хрещатик" закрився останній кіоск, де продавалася друкована преса. Придбати її тепер можна у головноум офісі "Укрпошти".

Про це повідомив директор громадської спілки "Орган спільного регулювання у сфері друкованих медіа" Сергій Чернявський.

За його словами, міська влада недооцінює друковану пресу, в той час, коли в європейських країнах, вона продається у магазинах та кіосках. Чернявський також додав, що першим, що роблять окупанти в українських містах – це роздають газети, то під старою назвою як до окупації лише триколором, то нові видання.

"А в Києві мало що немає міської газети так і пропадають місця з розпродажною пресою", – наголосив директор громадської спілки.

Він також запевнив, що у період з 23 січня до 1 лютого 2025 року було демонтовано всі 22 кіоски с продажу преси, розміщені на території Печерського району Києва.

Фото: Сергій Чернявський