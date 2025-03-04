Вулицю Героїв Маріуполя на Теремках відремонтують і зроблять безбар’єрною

У Києві планують оновити вулицю Героїв Маріуполя, повідомили в КМДА.

Київавтодор оголосив тендер на розробку проєктної документації для капітального ремонту дороги та кільцевої розв’язки на перетині з вулицею Докії Гуменної. Однією з ключових умов є врахування принципів безбар’єрності.

Проєкт передбачає ремонт дощової каналізації, оновлення асфальтового покриття проїжджої частини та укладання тротуарів із ФЕМ-плитки. Також заплановане створення велоінфраструктури та благоустрій прилеглої території.

Щоб зробити вулицю зручною для всіх пішоходів, бордюри на переходах понизять, а тротуари обладнають тактильною навігацією. Зупинки громадського транспорту теж оновлять, а мережу зовнішнього освітлення замінять на енергоощадні LED-світильники.

Тендер на розробку проєкту триває до 18 березня 2025 року, після чого визначать розробника документації. Орієнтовна вартість робіт становить 4,2 млн грн. Докладна інформація про тендер доступна на Prozorro.

Останній капітальний ремонт вулиці проводили ще у 1984 році, тож оновлення має суттєво покращити інфраструктуру району.