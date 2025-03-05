Канадський музикант Ніл Янг зіграє безкоштовний концерт у Києві

Канадський музикант Ніл Янг анонсував безкоштовний концерт у Києві разом із гуртом Chrome Hearts.

Про це повідомляють на сайті Neil Young Archives.

Виступ відбудеться перед стартом його європейського туру Love Earth.

Точна дата та місце проведення поки що невідомі. Організатори ведуть перемовини щодо локації та обіцяють оголосити деталі найближчим часом.

Музикант давно підтримує Україну та засуджує російську агресію. Його рішення зіграти концерт у Києві, ймовірно, пов’язане з нещодавнім візитом президента Володимира Зеленського до США. Янг також відкрито критикує політику новообраного президента США Дональда Трампа.

Європейський тур Love Earth стартує 18 червня у Швеції. Це буде перша серія живих виступів Янга після кількарічної перерви.

Фото: Dave J Hogan/Getty Images