Київське метро закупить 50 нових вагонів з наскрізним проходом

КП “Київський метрополітен” оголосило тендер на придбання 50 нових вагонів у межах співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це повідомляє КМДА.

Планують придбати десять сучасних п’ятивагонних поїздів із вільним проходом між вагонами. Новий рухомий склад відповідатиме європейським стандартам комфорту та безпеки. Окрім вагонів, переможець тендеру постачатиме запасні частини, витратні матеріали, а також устаткування та інструменти для обслуговування та ремонту поїздів.

Нині у столичному метро експлуатується понад 830 вагонів, але близько 100 із них незабаром вичерпають свій термін служби. Закупівля нових поїздів є частиною проєкту “Модернізація міського транспорту Києва ІІ”.

Закупівля проходитиме у форматі відкритих торгів. Пропозиції для першого етапу тендеру прийматимуться до травня 2025 року.

У вересні 2024 року КМДА підписала угоду з Європейським інвестиційним банком на 50 мільйонів євро для придбання нових вагонів. У міській адміністрації наголошують, що близько 80% наявного рухомого складу метро вироблено в росії.

Фото: 24 канал