У Києві посилять контроль за паркуванням: що зміниться

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Ірина Маймур
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У Києві планують посилити контроль за дотриманням правил паркування.

Про це повідомили в Департаменті територіального контролю міста Києва.

Він ініціював законодавчі зміни, які дозволять інспекторам користуватися системою автоматичної фіксації порушень. Наразі ця функція доступна лише працівникам Національної поліції.

Що ще пропонують

  • Штрафи за паркування на тротуарах і велосмугах
  • Збільшення розміру штрафів за неправильне паркування та несплату за паркувальні послуги
  • Скасування 10-хвилинного "пільгового" часу після закінчення оплаченого паркування

Якщо Уряд підтримає ці зміни, інспектори зможуть фіксувати порушення 24/7, як це працює з перевищенням швидкості. Це дозволить контролювати більше територій незалежно від кількості інспекторів.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва

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Опубліковано: 07 березня 2025
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