У Києві посилять контроль за паркуванням: що зміниться

У Києві планують посилити контроль за дотриманням правил паркування.

Про це повідомили в Департаменті територіального контролю міста Києва.

Він ініціював законодавчі зміни, які дозволять інспекторам користуватися системою автоматичної фіксації порушень. Наразі ця функція доступна лише працівникам Національної поліції.

Що ще пропонують

Штрафи за паркування на тротуарах і велосмугах

Збільшення розміру штрафів за неправильне паркування та несплату за паркувальні послуги

Скасування 10-хвилинного "пільгового" часу після закінчення оплаченого паркування

Якщо Уряд підтримає ці зміни, інспектори зможуть фіксувати порушення 24/7, як це працює з перевищенням швидкості. Це дозволить контролювати більше територій незалежно від кількості інспекторів.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва