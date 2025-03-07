У Києві посилять контроль за паркуванням: що зміниться
У Києві планують посилити контроль за дотриманням правил паркування.
Про це повідомили в Департаменті територіального контролю міста Києва.
Він ініціював законодавчі зміни, які дозволять інспекторам користуватися системою автоматичної фіксації порушень. Наразі ця функція доступна лише працівникам Національної поліції.
Що ще пропонують
- Штрафи за паркування на тротуарах і велосмугах
- Збільшення розміру штрафів за неправильне паркування та несплату за паркувальні послуги
- Скасування 10-хвилинного "пільгового" часу після закінчення оплаченого паркування
Якщо Уряд підтримає ці зміни, інспектори зможуть фіксувати порушення 24/7, як це працює з перевищенням швидкості. Це дозволить контролювати більше територій незалежно від кількості інспекторів.
Фото: Департамент територіального контролю міста Києва
Опубліковано: 07 березня 2025