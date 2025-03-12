Під час будівництва метро на Виноградар вперше в Україні зводять дворівневий тунель

Будівництво метро на Виноградар у Києві триває за унікальною для України технологією. Вперше в історії столичної підземки тут споруджують дворівневий тунель.

Про це повідомив головний інженер КП “Київський метрополітен” Арсен Ісаков в інтерв'ю “Київ 24”.

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Таке рішення ухвалили через щільну забудову району та обмежений простір для прокладання двох паралельних тунелів.

Наразі вже завершено будівництво правого тунелю від станції “Сирець” до майбутньої станції “Мостицька”. Активні роботи ведуться на шести будівельних майданчиках, зокрема на ділянці біля станції «Варшавська», де і створюють перший в Україні двоповерховий тунель.

“Простору немає, тому ми не можемо будувати тунелі в класичному стилі — паралельно в одній площині. Спочатку вони будуються поруч, а потім сходяться і виходять на різні рівні”, — пояснив Ісаков.

Також тривають роботи зі створення вертикального стовбура, який знадобиться у подальших етапах будівництва лівого тунелю. За планом Київського метрополітену, будівництво нової ділянки метро на Виноградар має завершитися у першому кварталі 2027 року.

Нагадаємо, що будівництво метро на житловий масив Виноградар поновилося на початку листопада.

Раніше ми писали, що Київський метрополітен уклав договір з ТОВ "Автострада" на будівництво лінії метро в напрямку житлового масиву Виноградар. Вартість будівництва нової гілки метро на Виноградар зросла на 8 млрд грн за шість років.

Розпорядження про проєктування нових станцій у напрямку Виноградаря видав у 2008 році тодішній мер Леонід Черновецький.

У 2013 році голова КМДА Олександр Попов озвучив план побудови трьох станцій у напрямку Проспекту Правди. Їх планували відкрити до 2016 року. Однак того року лише оголосили торги на розробку цього проєкту.

Зрештою будівельні роботи почалися тільки в лютому 2019-го . У червні 2021-ого Кличко заявляв, що до кінця цього року відкриють як мінімум одну станцію метро "зеленої" гілки у напрямку Виноградаря. Однак у жовтні 2021 року через суд попросив перенести строки здачі двох станцій до травня 2023 року. Через повномасштабне вторгнення будівництво було припинено. У квітні 2023-го Кличко назвав уже нову дату завершення робіт — кінець 2024 року.

Також повідомлялося, що Київський метрополітен розірвав з "Київметробудом" договір щодо будівництва метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Фото: “Київ 24”