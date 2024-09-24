Метро на Виноградар коштуватиме на 8 млрд дорожче, ніж планувалося – Держаудитслужба

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Наталія Габрух
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Вартість будівництва нової гілки метро на Виноградар у Києві зросла на 8 млрд грн за шість років.

Про це повідомляє Держаудитслужба.

Основними причинами такого значного здорожчання проєкту там назвали “бізнес-схеми” недоброчесного попереднього підрядника АТ “Київметробуд” та бездіяльність столичної влади.

Як з’ясували аудитори, “Київметробуд”, який у 2018-2019 роках отримав з бюджету авансові платежі у розмірі 2,59 млрд грн, використовував ці гроші не за призначенням та не освоїв у терміни, визначені договором.

Замість того, щоб будувати продовження Сирецько-Печерської лінії, підрядник поклав частину грошей на депозити. Так, у 2019 році компанія поклала на рахунки в “Укргазбанку” 1,7 млрд грн.

Крім того, протягом 2018-2019 років бюджетні кошти скеровувались на оплату різних аудиторських, юридичних, консультаційних послуг, страхування фінансових ризиків, надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги іншій юридичній особі тощо.

При цьому на саме будівництво метро на Виноградар гроші майже не витрачали.

“Що, однак, не завадило “Київському метрополітену” у грудні 2019 року перерахувати підряднику ще додатково 1,41 млрд грн. З яких було освоєно лише 44,1 млн грн”, — зазначають у Державній аудиторській службі.

У результаті майже 4 млрд грн перетворилися у прострочену заборгованість. Тепер відновлення будівництва обійдеться бюджету у 2,5 раза дорожче, ніж було заплановано.

“За результатами перерахунку показників вартості робіт кошторис за 6 останніх років (з 2018 до 2024-го) збільшився на 8 млрд грн: з 5,9 до майже 14 млрд гривень”, — додають у Держаудитслужбі.

А коригування проєкту будівництва коштуватиме ще додаткові 69,4 млн грн.

Фото: facebook.com/Kyivmetrobud

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Опубліковано: 24 вересня 2024
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