Будівництво метро на Виноградар відновилося: як це відбувається – фото

Компанія "Автострада" розпочала будівництво метро на Виноградар. Загалом передбачено будівництво двох станцій – "Мостицька" та "Проспект Правди".

Про це повідомили у компанії.

Ділянка від станції "Сирець" до станції “Мостицька” прокладатиметься закритим способом – методом тунельної проходки, а від "Мостицької" до "Проспекту правди" – відкритим способом. Загальна протяжність будівництва від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" складає 3, 78 км.

На ділянці "Мостицька"– "Проспект Правди" продовжується спорудження унікального для України двоярусного прямокутного монолітного тунелю. Така конструкція зумовлена специфікою інфраструктури щільно забудованого житлового району.

Наразі розробляють котлован та монтують систему кріплень для подальшого будівництва тунелю. На забетонованих ділянках, які залишилися від попереднього підрядника, продовжують влаштовувати ремонтно-придатну гідроізоляційну систему з ПВХ-мембрани, яку можна відновлювати навіть після вводу об’єкта в експлуатацію. Така гідроізоляція була використана під час будівництва ділянки тунелю між станціями “Либідська” та “Деміївська”. На готових ділянках тунелю виконують зворотну засипку грунтом.

На інших будівельних майданчиках об’єкта компанія веде підготовчі роботи. Загалом об’єкт включає 6 будівельних ділянок.

Раніше ми писали, що Київський метрополітен уклав договір з ТОВ "Автострада" на будівництво лінії метро в напрямку житлового масиву Виноградар. Вартість будівництва нової гілки метро на Виноградар у Києві зросла на 8 млрд грн за шість років.

Нагадаємо, що розпорядження про проєктування нових станцій у напрямку Виноградаря видав у 2008 році тодішній мер Леонід Черновецький.

У 2013 році голова КМДА Олександр Попов озвучив план побудови трьох станцій у напрямку Проспекту Правди. Їх планували відкрити до 2016 року. Однак того року лише оголосили торги на розробку цього проєкту.

Зрештою будівельні роботи почалися тільки в лютому 2019-го . У червні 2021-ого Кличко заявляв, що до кінця цього року відкриють як мінімум одну станцію метро "зеленої" гілки у напрямку Виноградаря. Однак у жовтні 2021 року через суд попросив перенести строки здачі двох станцій до травня 2023 року. Через повномасштабне вторгнення будівництво було припинено. У квітні 2023-го Кличко назвав уже нову дату завершення робіт — кінець 2024 року.

Також повідомлялося, що Київський метрополітен розірвав з "Київметробудом" договір щодо будівництва метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Фото: Автострада