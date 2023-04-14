Метро на Виноградар планують відкрити у 2024 році – Кличко

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Анна Григораш
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Будівництво гілки метро на Виноградар планують завершити у 2024 році.

Про це в ефірі телеканалу “Київ” сказав мер Віталій Кличко.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну будівництво зупинили “з об'єктивних причин”. А цього року роботи відновили і будівництво “набирає обертів”.

“Цього року, думаю, ще ні, але наступного в наших планах метро на Виноградар відкрити”, – сказав Кличко.

Раніше ми писали, що Київська міська прокуратура через суд вимагає стягнути з генпідрядника будівництва метро на Виноградар ще 79 млн грн фінансових санкцій.

А передд тим Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію столичної прокуратури про стягнення з генпідрядника будівництва понад 139 млн грн до столичного бюджету. Слідство встановило, що компанія використала не за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету, які виділили на фінансування лінії метро від станції Сирець до житлового масиву Виноградар.

Фото: КП «Київський метрополітен»

Опубліковано: 14 квітня 2023
метро на Виноградарь
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