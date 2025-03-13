У Києві оцифрували архіви Софійського собору і заповідника “Софія Київська”
У Києві завершили масштабний проєкт з оцифрування історичних документів, що стосуються Софійського собору та всього національного заповідника “Софія Київська”.
Про це повідомили в КМДА.
За словами директора Департаменту комунальної власності Києва Андрія Гудзя, фахівці оцифрували тисячі сторінок архівних матеріалів, креслень і записів, що стосуються історичної спадщини заповідника. Це дасть змогу зберегти важливі дані для майбутніх поколінь та спростить доступ до інформації для дослідників і реставраторів.
Оцифрування дає змогу фіксувати поточний стан архітектурних пам’яток, їхні особливості, плани реставрації та збереження. У разі пошкодження споруд ці дані стануть основою для відновлення об’єктів.
Проєкт реалізували зусиллями істориків, архівістів, ІТ-фахівців та реставраторів, які працювали над створенням цифрового архіву. Завдяки цьому дослідники зможуть отримувати необхідну інформацію в зручному форматі без ризику втрати унікальних історичних документів.
Фото: КМДА