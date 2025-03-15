Модерністський “ринок-шайбу” на Солом'янці можуть знести, аби забудувати

У Солом’янському районі міста готують до знесення Залізничний ринок – знакову модерністську будівлю 1973 року.

Про це повідомив активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Будівлю за адресою вул. Мокра, 1А проєктувала архітекторка Алла Аніщенко. Спочатку це був продовольчий ринок, згодом – біржа, автосалон і супермаркет. З 2021 року споруда не використовується.

У 2021 році Київрада передала ділянку під забудову, що викликало супротив громадськості. Тоді міська влада запевняла, що будівлю не знесуть.

Водночас польські архітектори, Національна спілка архітекторів України та донька Алли Аніщенко вимагали надати споруді охоронний статус. Також до боротьби за збереження ринку долучилися організації “Мапа Реновації” і Ukrainian Modernism, зазначив Перов.

Документи передали до КМДА, однак об’єкт так і не отримав захисту.

У 2022 році тут гурт Kalush Orchestra знімав тизер до пісні Stefania, з якою згодом переміг на “Євробаченні”.

У січні 2024 року будівлю виставили на продаж як комерційний об’єкт із торговими, офісними та складськими приміщеннями. На місці ринку мають намір звести комплекс “Залізничний”, а потенційним забудовником називають дніпровського девелопера Вадима Єрмолаєва.

Фото: “Мапа Реновації”; Дмитро Перов