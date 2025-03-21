У Харкові закінчують реставрацію історичного будинку Лазаря Розенфельда: фото

У Харкові завершується реставрація історичного будинку магістра фармації Лазаря Розенфельда. Роботи там велися з початку 2022 року.

Споруду на вулиці Чорноглазівській, 8 (колишня Бажанова) звели ще у 1913 році.

Через великі арочні вікна, які пропускали багато денного світла, будівля отримала неофіційну назву — “Дім, наповнений сонячним світлом”.

Первинний проєкт створив архітектор Михайло Колодяжний, але через конфлікт із замовником завершенням будівництва займався інший архітектор — Михайло Ройтенберг. Він також відомий такими знаковими об'єктами Харкова, як будівля з куполом на розі Благовіщенської та Різдвяної вулиць і витончений особняк на Сумській, 43.

Жителі покинули будівлю ще в 1980-х роках, і з того часу вона стояла порожньою. Згодом його дах обвалився. Наприкінці 1990-х та початку 2000-х рр. будинок намагалися реконструювати – за фасадом було зібрано новий металевий каркас, але в результаті будівництво було покинуто.

Восени 2013 року харківські чиновники збиралися ухвалити рішення про знесення будівлі після низки експертиз, але роботи з демонтажу будівлі так і не розпочалися. Наприкінці 2010-х років у будівлі з’явився новий власник, а у 2019-2022 роках будівлю взялася реконструювати компанія Alter Development.

Реставрація будівлі почалась у січні 2022 року. Планували зберегти оригінальну висоту споруди — по конику старого даху, а з боку двору дах зробити пласким, щоб облаштувати громадський простір з видом на місто.

Фасад відновлювали із дотриманням історичних деталей: вікна — зі шпросами, як у первісному варіанті, скульптури — за зліпками, які відтворював Олександр Рідний. Також планували зберегти метлаську плитку на першому поверсі й використати уцілілі гранітні сходи.

Будівля тепер має металевий каркас, але зберігає автентичний об’єм. У дворі — господарську споруду інтегрують до офісного комплексу. Подвір’я мали очистити від гаражів і самобудів — там облаштують простір для мешканців. На фасаді планували зробити підсвічування, а колір будівлі зробити теплим, між бежевим і світло-сірим.

Будинок мали ввести в експлуатацію влітку 2022-го, але не змогли у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення. Проте згодом будівельні роботи було продовжено.