"Київзеленбуд” висаджував квіти у січні, щоб замаскувати невиконаний ремонт скверу

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Ірина Маймур
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У "Київзеленбуді" виявили збитки на майже 4 млн гривень. Підрядники не завершили роботи в парках, хоча папери були підписані й оплачені.

Про це повідомила Держаудитслужба.

Згідно з актами, сквер у провулку Чеховському мали завершити ще у грудні 2024 року. Однак, коли в січні 2025-го туди прийшли аудитори та правоохоронці, виявили, що роботи не виконані. Натомість підрядники почали поспіхом висаджувати квіти просто під час перевірки. Збитки на цій локації склали приблизно 2,4 млн гривень.

Наразі Печерська окружна прокуратура передала до суду справу щодо одного із заступників начальника управління капітальних вкладень "Київзеленбуду". Його підозрюють у службовому підробленні та розтраті коштів в особливо великих розмірах.

Також аудитори передали до правоохоронних органів матеріали щодо капремонту парку "Фестивальний" у Деснянському районі. За документами "Київзеленбуду", роботи мали бути завершені ще у грудні 2024 року, але на місці їх не виявили. Загальна сума можливих порушень — майже 1,6 млн гривень.

Фото: Даша Глущенко (Telegraf); КП УЗН Солом’янського району

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Опубліковано: 08 квітня 2025
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