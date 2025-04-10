У Києві з’явився сайт з екоініціативами міста: від дощових садів до торб для поливу дерев

У Києві створили сайт, де зібрані всі природоорієнтовані рішення, запроваджені в місті.

Проєкт реалізував Київський міський Будинок природи, пише “Вечірній Київ”.

На сайті можна побачити такі ініціативи, як будиночки для комах, дощові сади, живоплоти, торби для поливу дерев, зони без скошування трави та інші екологічні рішення.

Ці рішення сприяють розвитку біорізноманіття й водночас допомагають адаптувати місто до змін клімату, зазначив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександр Возний.

“Зібрані на сайті екоініціативи можуть стати частиною екологічної освіти: допомогти дітям і дорослим краще зрозуміти взаємозвʼязки в природі та свою роль у її збереженні”, — пояснює в.о. директора комунального підприємства «Київський міський Будинок природи» Аліна Приходько.

Фото: “Київзеленбуд”