Історичний будинок із Меркурієм у центрі Львова продали за 50 млн грн

У центрі Львова за 50 мільйонів гривень продали колишню будівлю дирекції залізниці на вулиці Січових Стрільців, 3, відому також як будинок із Меркурієм.

Аукціон з одним учасником відбувся на платформі “Prozorro.Продажі”.

Загальна площа пам’ятки — 1 782 кв. м. На аукціоні продали більшу час­тину будівлі, що перебувала у власності Львівської облради.

Покупцем стало ТОВ “Малярcтво”, пов’язане з львівським бізнесменом і меценатом Володимиром Матківським, кінцевим бенефіціаром футбольного клубу “Карпати” й компанії “Радехівський цукор”.

У власність переможця торгів перейшли приміщення на 2-4 поверхах, а також антресолі. Усі вони у задовільному стані.

Будинок звели у 1885–1887 роках за проєктом Вінцента Равського молодшого. Наприкінці ХІХ століття тут працювала перша дирекція залізниці в Галичині, а після її переїзду споруду переобладнали під готель "Імперіал".

Упродовж 1992–2019 років тут розташовувалося регіональне відділення Фонду держмайна України у Львівській області.

Пам’ятку місцевого значення легко впізнати за скульптурою Гермеса (Меркурія) на фронтоні. Він зображений на колесі з піднятою лівою ру­кою, що символізує динамі­ку залізничного руху. Автор роботи — львівський скульптор Леонард Марконі.

У 2012 році скульптуру відреставрували небайдужі львів’яни.