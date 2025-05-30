«Київ Чуттєвий»: IQOS відзначив День міста маршрутом із 5 локаціями

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Льоля Гольдштейн
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Спеціально до Дня міста бренд IQOS розробив святковий маршрут «Київ Чуттєвий». Він включав 5 атмосферних локацій, що дозволяли відчути місто на дотик, запах, смак, звук і погляд. Маршрут діяв два дні — 24 і 25 травня.

Як це було

Початок біля метро «Хрещатик»

На стартовій точці учасників чекав спеціальний брендований автобус № 1543 і розклад руху. Подолати маршрут можна було й на власному авто або навіть пішки.

Локація 1: Кафе «Марія»

Пекарня Leilia Bakery пригощала морозивом, натхненним традиційними десертами столиці — «Київським тортом» і цукерками «Київ вечірній».

Локація 2: Бутік-готель «Воздвиженський»

Тут учасники могли ознайомитися з фірмовими ароматами Києва — квіти, кава, випічка та свіжоскошена трава. Також була можливість обрати флакон із бажаним ароматом.

Локація 3: Гольф-центр на Оболоні

Ця локація пропонувала відпочинок від міського галасу неподалік центру. Тут влаштували масштабний пікнік під деревами у супроводі звуків природи.

Локація 4: Співоче поле

На Співочому полі встановили великий екран, де показували архівні та сучасні кадри Києва. Учасники могли побачити минуле й сьогодення Києва без прикрас.

Локація 5: Коворкінг у IQOS Space на Хрещатику

На фінальній локації учасники, які пройшли весь маршрут, отримали сувенір-символ подорожі містом.

За святковий вікенд маршрут «Київ Чуттєвий» подолали кілька тисяч людей.

Фото надані IQOS.

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Опубліковано: 30 травня 2025
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