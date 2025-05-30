«Київ Чуттєвий»: IQOS відзначив День міста маршрутом із 5 локаціями
Спеціально до Дня міста бренд IQOS розробив святковий маршрут «Київ Чуттєвий». Він включав 5 атмосферних локацій, що дозволяли відчути місто на дотик, запах, смак, звук і погляд. Маршрут діяв два дні — 24 і 25 травня.
Як це було
Початок біля метро «Хрещатик»
На стартовій точці учасників чекав спеціальний брендований автобус № 1543 і розклад руху. Подолати маршрут можна було й на власному авто або навіть пішки.
Локація 1: Кафе «Марія»
Пекарня Leilia Bakery пригощала морозивом, натхненним традиційними десертами столиці — «Київським тортом» і цукерками «Київ вечірній».
Локація 2: Бутік-готель «Воздвиженський»
Тут учасники могли ознайомитися з фірмовими ароматами Києва — квіти, кава, випічка та свіжоскошена трава. Також була можливість обрати флакон із бажаним ароматом.
Локація 3: Гольф-центр на Оболоні
Ця локація пропонувала відпочинок від міського галасу неподалік центру. Тут влаштували масштабний пікнік під деревами у супроводі звуків природи.
Локація 4: Співоче поле
На Співочому полі встановили великий екран, де показували архівні та сучасні кадри Києва. Учасники могли побачити минуле й сьогодення Києва без прикрас.
Локація 5: Коворкінг у IQOS Space на Хрещатику
На фінальній локації учасники, які пройшли весь маршрут, отримали сувенір-символ подорожі містом.
За святковий вікенд маршрут «Київ Чуттєвий» подолали кілька тисяч людей.
Фото надані IQOS.