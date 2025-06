Екоосвіта для майбутнього: як український фонд навчає школярів сталому розвитку

Український благодійний фонд Energy Act for Ukraine Foundation за два місяці навчив сталому розвитку та зеленій енергетиці 758 дітей з усієї країни. Це продовження освітньої ініціативи, що вже охопила близько двох тисяч школярів.

Навчальний курс у цьому році залучив насамперед дітей із прифронтових та постраждалих від війни регіонів — Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Житомирської, Одеської та інших областей. До проєкту також долучилися благодійні фонди "Рокада", "Діти Героїв", savED і GoGlobal.

Курс формує у молоді відповідальне ставлення до споживання енергоресурсів, екологічну свідомість та навички сталого розвитку — від сортування відходів до розуміння ролі відновлюваних джерел енергії. Навчання інтерактивне: учні виконують домашні завдання, беруть участь у змаганнях та ініціативах зі зменшення використання пластику, отримуючи екоподарунки та сертифікати.

Окрім курсу, фонд провів три екскурсії на сонячні електростанції для 112 дітей. Зокрема, школярі відвідали сучасну станцію компанії Scatec, де побачили, як енергія сонця перетворюється на електрику, а також зустрілися з інженерами.

«Наша мета — щоб кожна дитина в Україні мала доступ до сучасної інформації про відновлювану енергію, екологію та сталий розвиток. Бо саме ці діти будуть творцями нашого завтра», — підкреслює Юліана Оніщук, директорка й засновниця Energy Act for Ukraine Foundation.

Проєкт реалізують за фінансової підтримки Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів — The German Marshall Fund of the United States (GMF). Зміст Курсу є виключною відповідальністю БО "Фонд Energy Act for Ukraine Foundation" і не обов’язково відображає позицію Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Америки — The German Marshall Fund of the United States (GMF).

Energy Act for Ukraine Foundation — українська благодійна організація, заснована в 2022 році у відповідь на енергетичну кризу в Україні, спричинену російською агресією. Фонд забезпечує гібридними сонячними станціями школи, лікарні та водоканали.