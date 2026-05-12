Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У всесвіті «Форсажу» знімуть одразу чотири серіали

Ірина Маймур 12 травня 2026
507

Американська медіакомпанія NBCUniversal, якій належить Universal Pictures і стримінг Peacock, розробляє одразу чотири серіали у всесвіті «Форсажу». Про це повідомив головний актор франшизи Він Дізель, пише Deadline.

Прев'ю відео

За даними видання, перший проєкт уже створюють для стримінгу Peacock. Ще три перебувають на різних етапах розробки в телевізійному підрозділі Universal.

Сюжетні деталі та акторський склад серіалів поки що не розкривають.

Він Дізель стане виконавчим продюсером серіальної адаптації. Перший епізод для Peacock напишуть Майк Деніелс, відомий за роботою над «Синами анархії», та Вулф Коулман, який працював над серіалом «Відтінки синього».

Проєкт також продюсуватимуть Сем Вінсент через компанію One Race, продюсер франшизи Ніл Моріц, Павун Шетті з Original Film, а також Кріс Морган і Джефф Кіршенбаум. Морган працював над сценаріями кількох фільмів серії.

За словами Дізеля, ідею серіалів у всесвіті «Форсажу» обговорювали протягом останнього десятиліття. Актор зазначив, що фанати хотіли більше історій про персонажів франшизи.

«Як ви всі знаєте, ми дуже уважно ставимося до цих фільмів. Але протягом останнього десятиліття ми зрозуміли, що фанати хочуть більшого — вони хотіли, щоб ми глибше розкрили класичних персонажів та їхні історії», — сказав Дізель.

Прев'ю відео

Нові шоу не будуть першими телепроєктами у всесвіті «Форсажу». З 2019 до 2021 року на Netflix виходив анімаційний серіал «Форсаж: Шпигунські перегони» («Fast & Furious Spy Racers»), над яким працювали продюсери франшизи.

Останній фільм серії, «Форсаж Х», вийшов у 2023 році. Стрічка сюжетно пов’язана з майбутньою одинадцятою частиною, яка має завершити історію Домініка Торетто.

Бюджет «Форсажу Х» становив $340 мільйонів, а у світовому прокаті фільм зібрав $714 мільйонів. Загальні збори франшизи становлять близько $7,5 мільярдів.

Вихід «Форсажу 11» запланований на 2028 рік.

Фото на обкладинці: Jack Zalium / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Науковці створили водорості, які можуть очищати воду від мікропластику Співачка FKA twigs зіграє Жозефіну Бейкер — зірку епохи джазу й борчиню за громадянські права Spotify тепер показує першу прослухану пісню і музичну статистику за весь час користування У Парижі добудовують хмарочос, через який місто знову обмежило висотне будівництво
Побратими по нещастю: як в Україні та Чехії знищують модерністську архітектуру 12 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 36 09 травня 2026 Найепічніші змагання: Як давні греки придумали сучасний спорт 08 травня 2026 Історія іграшок — від водія сміттєвоза 08 травня 2026 «Відображення № 3»: медитативна німецька драма, де всі збіги (не)випадкові 07 травня 2026 «Backrooms: Залаштунки», «Втомлені» та продовження «Мортал Комбата»: 13 фільмів травня 06 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.