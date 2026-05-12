У всесвіті «Форсажу» знімуть одразу чотири серіали

Американська медіакомпанія NBCUniversal, якій належить Universal Pictures і стримінг Peacock, розробляє одразу чотири серіали у всесвіті «Форсажу». Про це повідомив головний актор франшизи Він Дізель, пише Deadline.

За даними видання, перший проєкт уже створюють для стримінгу Peacock. Ще три перебувають на різних етапах розробки в телевізійному підрозділі Universal.

Сюжетні деталі та акторський склад серіалів поки що не розкривають.

Він Дізель стане виконавчим продюсером серіальної адаптації. Перший епізод для Peacock напишуть Майк Деніелс, відомий за роботою над «Синами анархії», та Вулф Коулман, який працював над серіалом «Відтінки синього».

Проєкт також продюсуватимуть Сем Вінсент через компанію One Race, продюсер франшизи Ніл Моріц, Павун Шетті з Original Film, а також Кріс Морган і Джефф Кіршенбаум. Морган працював над сценаріями кількох фільмів серії.

За словами Дізеля, ідею серіалів у всесвіті «Форсажу» обговорювали протягом останнього десятиліття. Актор зазначив, що фанати хотіли більше історій про персонажів франшизи.

«Як ви всі знаєте, ми дуже уважно ставимося до цих фільмів. Але протягом останнього десятиліття ми зрозуміли, що фанати хочуть більшого — вони хотіли, щоб ми глибше розкрили класичних персонажів та їхні історії», — сказав Дізель.

Нові шоу не будуть першими телепроєктами у всесвіті «Форсажу». З 2019 до 2021 року на Netflix виходив анімаційний серіал «Форсаж: Шпигунські перегони» («Fast & Furious Spy Racers»), над яким працювали продюсери франшизи.

Останній фільм серії, «Форсаж Х», вийшов у 2023 році. Стрічка сюжетно пов’язана з майбутньою одинадцятою частиною, яка має завершити історію Домініка Торетто.

Бюджет «Форсажу Х» становив $340 мільйонів, а у світовому прокаті фільм зібрав $714 мільйонів. Загальні збори франшизи становлять близько $7,5 мільярдів.

Вихід «Форсажу 11» запланований на 2028 рік.