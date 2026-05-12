Науковці створили водорості, які можуть очищати воду від мікропластику

Науковці з Університету Міссурі розробляють спосіб очищення води від мікропластику за допомогою спеціально створених водоростей, пише ScienceDaily.

Команда професорки інженерного коледжу й головної дослідниці Центру наук про життя Бонда Сьюзі Дай створила модифікований штам водоростей, який виробляє лімонен — природну сполуку із запахом апельсина. Вона змінює поверхню водоростей і робить її водовідштовхувальною.

Оскільки частинки мікропластику також відштовхують воду, вони з’єднуються з водоростями. У результаті у воді утворюються щільні згустки біомаси, які осідають на дно. Після цього їх легше зібрати й видалити.

За словами дослідників, мікропластик є у водоймах, стічних водах і рибі, яку споживають люди. Більшість очисних споруд здатна затримувати великі пластикові частинки, але мікропластик може проходити крізь фільтри й потрапляти в питну воду.

Модифіковані водорості також можуть рости в стічних водах і поглинати надлишок поживних речовин. У перспективі науковці хочуть використовувати зібраний мікропластик для створення безпечніших біопластикових матеріалів.

Сьюзі Дай зазначає, що технологія поки перебуває на ранньому етапі розробки. Команда вже вирощує водорості у великих біореакторах і надалі планує масштабувати систему для очищення стічних вод та видалення інших забруднювачів.