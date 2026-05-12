Співачка FKA twigs зіграє Жозефіну Бейкер — зірку епохи джазу й борчиню за громадянські права

Британська виконавиця FKA twigs зіграє американсько-французьку співачку, танцівницю, акторку й активістку Жозефіну Бейкер у новому біографічному фільмі. Робота над стрічкою розпочнеться восени 2026 року, пише Variety.

Режисеркою, сценаристкою та співпродюсеркою фільму стане Маймуна Дукуре, відома за драмою «Кралечки» («Cuties»).

Фільм поки що не має офіційної назви. Він охопить історію життя Бейкер: від переїзду в Париж у 1920-х роках і початку кар’єри до участі у французькому Русі Опору під час Другої світової війни. У стрічці також розкажуть про її боротьбу за громадянські права в США в 1950-х і 1960-х роках.

Жозефіна Бейкер народилася в Сент-Луїсі в 1906 році. Вона стала однією з головних артисток епохи джазу, здобула славу в Парижі та була серед перших темношкірих акторок, які отримали головну роль у великому європейському кіно.

Проєкт створюють за підтримки синів Бейкер — Жана-Клода Буйона-Бейкера та Браяна Буйона-Бейкера, а також її прийомних дітей.

За словами Дукуре, у фільмі вона хоче показати Бейкер за межами легенди: «її суперечності, втрати, сміливість і боротьбу за гідність». Режисерка також зазначила, що FKA twigs має для цієї ролі артистизм, інтелект та емоційну глибину.

Для FKA twigs це буде п’ята роль у повнометражному кіно. Раніше вона знімалася в драмі «Любий хлопчик» («Honey Boy»), трилері «Ворон» та фільмі A24 «Мати Марія» («Mother Mary»), для якого також долучилася до створення саундтреку.